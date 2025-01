Pianetamilan.it - Atalanta, de Roon: “L’Inter è la più forte d’Italia. Finale? Vorrei …”

Domani sera, l'affronterà l'Inter in occasione della semidella Supercoppa Italiana e Marten deha parlato in conferenza stampa. Le due squadre, in campionato, stanno lottando per lo Scudetto insieme al Napoli di Antonio Conte. Ecco le dichiarazioni del centrocampista olandese. "Io credo che non è solo il centrocampo, affrontiamo la squadra piùdel campionato italiano. Sarà una sfida ad alta intensità, dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e non far giocare i loro giocatori che hanno tanta qualità". "Ci sentiamo ogni tanto, prima di questa partita non ci siamo parlati. Ci conosciamo bene, ma non abbiamo ovviamente preparato questa partita insieme". "Per fortuna la squadra si è presentata comunque abbastanza bene. Certo, mi piacerebbe tanto vincerla in campo". "Siamo cresciuti, siamo più pronti sia come squadra che individualmente.