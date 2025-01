Cityrumors.it - ?Cacciatore spara a un uomo nella riserva: “Pensavo fosse un cervo”

L’episodio, in stile fantozziano, è avvenuto all’interno di una: entrambi i cacciatori non stavano rispettando i requisiti di sicurezzaC’è chi, durante la battuta di caccia, si imbatte in una lepre che scappa a zig zag, chi in un cinghiale un po’ troppo intraprendente. E poi c’è lui, ildella Louisiana che, evidentemente, aveva bisogno di un oculista (o forse di un corso accelerato di riconoscimento delle figure). Perché, insomma, confondere un essere umano con unnon è proprio da manuale del perfetto. Non siamo ai livelli della leggendaria scena della battuta di caccia nel “Secondo tragico Fantozzi”, ma poco ci manca.?a un: “un” – Cityrumors.itEppure, è successo davvero. In una proprietà privata a Zachary, una tranquilla cittadina di East Baton Rouge, una battuta di caccia si è trasformata in un episodio a dir poco surreale.