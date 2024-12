Lapresse.it - Zone rosse per Capodanno a Napoli, divieto in 4 aree: ecco dove

Leggi su Lapresse.it

quattro. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata oggi dal prefetto di, Michele Di Bari, e che riguarda leconsiderate più a rischio di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità. Leindividuate sono nelleChiaia, Vomero, Decumani e Stazione Garibaldi. Il provvedimento avrà durata di 3 mesi decorrenti da oggi e prevede “ildi stazionamento nelle predetteper i soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti – determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle– e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, reati predatori, invasioni di terreni o edifici, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere”.