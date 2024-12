Torino incendio in casa | morta 25enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.20in un appartamento di Corso Vittorio Emanuele II a. Una ragazza di 25 anni è. Le fiamme sono divampate nell'appartamento del custode del palazzo, al piano terra, dove abita una famiglia di filippini. Feriti il padre e la madre della giovane. La giovane è deceduta presumibilmente per asfissia. I genitori sono stati portati in ospedale. In corso gli accertamenti tecnici per stabilire le cause dell', forse innescato da un corto circuito. Laè stata giudicata inagibile.