Tennis la rivelazione di Dabrowski | Mi hanno diagnosticato il cancro al seno ad aprile

Gabrielaha rivelato di aver ricevuto una diagnosi dialnella scorsa primavera. La 32enne canadese nel 2024 ha raggiunto ottimi risultati: ha preso parte alla finale di doppio di Wimbledon, ha ottenuto la medaglia di bronzo nel doppio misto dei Giochi di Parigi 2024 e ha vinto la WTA Finals di doppio. Per lata, però, non è stato un attimo semplice, come ha spiegato attraverso un post sul proprio profilo Instagram.si è sottoposta a due interventi chirurgici, assentandosi dal circuito WTA per tre mesi. Al ritorno in campo, ha vinto il titolo su erba di Nottingham, ottenuto insieme alla neozelandese Erin Routliffe.2024 WTA FINALS RIYADHPhoto © Ray GiubiloQuattro settimane dopo la vittoria a Nottingham, il duo ha ottenuto il pass per la finale di Wimbledon, perdendo contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend.