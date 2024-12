Ilrestodelcarlino.it - Te deum di fine 2024 a Bologna, Zuppi: “In questo Anno Santo diamo un cuore alla città”

, 31 dicembre– Il cardinale Matteoha presieduto i primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Il rito prevede che all'interno di questa celebrazione si reciti la preghiera del Teper ringraziare di quanto è stato ricevuto nell'che si concluderà a breve e per disegnare la rotta del nuovo. "Fare memoria non è una cosa così scontata - ha spiegato l'arcivescovo - in un consumo di emozioni e di immagini senza impegno e legami. Ringraziare dei doni ci aiuta a ricordarli e a riconoscerli anche per non diventare ingrati anche quando trasformiamo il dono in un diritto e la grazia in possesso non facendoci sentire protetti. Ringraziare non ci fa dimenticare le avversità, come l'alluvione, ma ci consente di sperimentare la presenza di Dio". TEDopo aver ricordato il significato di questa presenza,chiede a tutti di camminare con la Chiesa universale in