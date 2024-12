Puntomagazine.it - SMI Napoli: Fine anno nel caos nelgi studi di medicina generale

SMI: aggiornamenti dei software per le ricette mandano nelmoltidi. Molti medici costretti a redigere a mano su ricette rosse“2024 per i medici di famiglia sarà ricordato come la ‘tempesta perfetta’ che ha determinatoe disservizi per gli assistiti” , così in una nota la Segreteria dello Smi (Sindacato dei medici Italiani) di.“Con l’entrata in vigore”, aggiungono dallo SMI, “dei Nuovi LEA (DPCM 2017) del 12 Gennaio 2017 e del DM 22 Giugno 2023 ‘Decreto Tariffe’ è stato disposto in data 30 dicembre 2024:Aggiornamento del catalogo prescrizioniAggiornamento delle tariffeAggiornamento delle Prestazioni ed EsenzioniNuove scadenze delle prestazioniCompilazione numero seduteNote di Appropriatezzadi conseguenza i principali gestionali presenti neglidisviluppato e diffuso gli aggiornamenti previsti ed obbligatori in data 30.