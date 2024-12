.com - Sifu gratis su Epic Games: scaricalo oggi e immergiti nelle arti marziali

Leggi su .com

Anche31 dicembreStore regala un gioco da poter scaricare per 24 ore a chiunque abbia un accounte quindi da conservare nella propria libreria per sempre.Il titolo gratuito del giorno e primo dell’anno nuovo è, un gioco d’azione disviluppato e distribuito da Slocap. Disponibile gratuitamente fino alle 17:00 del 1 gennaio 2025, questo gioco offre un’esperienza intensa e coinvolgente per gli appassionati del genere.PEGI: come vengono classificati i videogiochiper 24 oreUn’offerta imperdibile per i gamer:, il celebre gioco disviluppato da Sloclap, è il titolo gratuito disulla piattaformaStore. Questa straordinaria promozione permette agli utenti di scaricare il gioco senza alcun costo, ma attenzione: l’offerta è valida solo per 24 ore!è un action game che combina combattimenti dinamici e una trama avvincente, mettendo i giocatori nei panni di un giovanesta marziale alla ricerca di vendetta.