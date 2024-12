Ilfattoquotidiano.it - Sequestra in hotel la ex tra Natale e Santo Stefano e la riempie di botte: arrestato 23enne

Un storia di, schiaffi e morsi, un sequestro durato ventiquattr’ore, una violenza consumata tra. A Napoli una ragazza di 22 anni è statata dall’ex compagno, 23 anni, in una stanza diil 25 dicembre e liberata il giorno dopo, dopo essere stata picchiata e costretta a trascorrere quelle ore nell’albergo. L’uomo è statoe portato in carcere, mentre alla vittima è stato consegnato il dispositivo Mobile Angel, uno smartwatch dotato di microfono e geolocalizzazione e direttamente collegato ai carabinieri, che possono così intervenire in caso di segnalazione o aggressione.Tutto inizia a, quando la giovane si trovava con alcuni amici. Dopo essere riuscita a far perdere le sue tracce e aver dormito a casa di un’amica nel centro storico di Napoli, ha accettato di incontrare l’ex, che con la sua auto l’ha portata in una zona belvedere nel parco del Vesuvio.