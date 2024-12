Ilgiorno.it - Porta Romana, scontro all’incrocio. Rider di 44 anni muore in ospedale

I soccorsi sono stati immediati, ma le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime: è stato trasto in, ma circa un’ora dopo il ricovero ne è stato dichiarato il decesso. Troppo gravi i traumi riti nel violentissimo impatto con un’auto a. Così è morto ieri sera undi 44originario del Pakistan, che stava lavorando per l’app di consegne a domicilio Glovo: è il secondo ciclofattorino a perdere la vita sulle strade cittadine, a poco più di sei mesi dalla tragica fine di un trentaquattrenne che con lui condivideva nazionalità e lavoro. A travolgerlo è stata la macchina guidata da un quarantatreenne, che si è subito fermato per verificare le condizioni dell’investito e per mettere a verbale la sua versione dei fatti nell’indagine per omicidio stradale affidata ai ghisa del Radiomobile guidati dal comandante Gianluca Mirabelli.