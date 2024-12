Ilgiorno.it - Porta del municipio incendiata a Montegrino Valtravaglia: identificato 52enne

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – Per l’incendio del portone principale deldioggi i carabinieri hannoun. Secondo le accuse, nella notte tra il 2 e 3 dicembre, avrebbe cosparso lad’accesso principale del Comune di liquido infiammabile per poi incendiarla. All'epoca dei fatti, il responsabile aveva fatto perdere le proprie tracce. Nel corso del sopralluogo svolto nell'immediatezza da militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Luino, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Ponte Tresa, non erano stati trovati inneschi, taniche o altri indizi immediatamente utili a individuare il responsabile, ma da un primo esame del sistema di videosorveglianza, presente nell'area, è emerso con certezza che il danneggiamento seguito di incendio era riferibile alla figura di un uomo di apparente mezza età.