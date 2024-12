Game-experience.it - Physhint ed OD, lo sviluppo è stato rallentato dallo sciopero di attori e sceneggiatori, rivela Hideo Kojima

Leggi su Game-experience.it

I nuovi giochi diProductions, OD e Physint, hanno subito dei rallentamenti significativi nel 2024 a causa delloSAG-AFTRA, maspera di riprendere i lavori nel prossimo anno. Intanto, lodi Death Stranding 2: On The Beach procede senza intoppi per un’uscita nel 2025.Ebbene sì, nel salutare il 2024 ormai quasi concluso.,, il celebre game designer giapponese a cui dobbiamo Metal Gear Solid, ha aggiornato i fan sui progressi dei suoi progetti durante un messaggio di fine anno condiviso su X.Tra i punti salienti,ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto nel 2024, ma ha anche confermato che lodi OD, il progetto esclusivo per Xbox, e del misterioso Physint ha subito ritardi significativi. Questi ritardi sono attribuibili agli scioperi di, doppiatori eorganizzati dal sindacato SAG-AFTRA, una protesta contro l’utilizzo incontrollato di intelligenze artificiali generative nel settore dell’intrattenimento.