Fanpage.it - Parlare dei padri lavoratori non deve essere più un tabù: la lezione di un genitore per una società a misura di famiglia

Elliott Rae, fondatore di una piattaforma per la paternità, ha recentemente condiviso una riflessione sull'importanza di riequilibrare i carichi familiari. Idevono sentirsi liberi di esprimere le loro responsabilità familiari sul lavoro e per imprimere un simile cambiamento culturale, il primo passo potrebbeproprio quello di non vergognarsi dei propri compiti genitoriali.