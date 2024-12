Liberoquotidiano.it - Myrta Merlino e quei pettegolezzi: "Chi li ha messi in giro"

Vacanze di Natale.a Courmayeur! Cosa sarebbe la Perla delle Alpi senza la Pariettona che canta? Un vero e proprio concerto di Alba Parietti, accompagnata udite udite da Massimo Boldi, per Il Cenacolo di Arturo Artom al Grand Hotel Royal e Golf a Courmayeur in occasione del tradizionale Charity Dinner a favore della Fondazione Ieo-Monzino presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. La nostra Alba nazionale é passata con nonchalance da Sarà perché ti Amo a Malafemmena per deliziare i timpani degli astanti. Boldi ha ricordato che fu Teo Teocoli a ribattezzarlo Cipollino. Durante la serata sono stati raccolti sessantamila euro da donare alla Fondazione. Tra gli ospiti oltre ad Alba Parietti, in compagnia dell' inseparabile compagno Fabio Adami, Daniela Ferolla, Francesca Senette, Alessandra Repini Artom, Maurizio Dallocchio, Domenico Siniscalco, il sindaco Roberto Rota e a sorpresa Maddalena Tronchetti Provera.