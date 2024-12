Quotidiano.net - Muti e il “suo” concerto di Capodanno a Vienna: “Fratellanza”, i valzer di Strauss e la prima donna

, 31 dicembre 2024 – È certamente ilpiù famoso del mondo e Riccardolo dirige per la settima volta, un record. “E sarà anche l’ultima – annuncia –. In realtà lo avevo detto anche nel 1993, quando ho condotto il primo. E sono arrivato a farlo sette volte, come i sette peccati capitali”, ride. Die Wiener Philharmoniker unter Riccardowährend der Voraufführung des Neujahrskonzerts 2025 im Großen Saal des Wiener Musikvereins. ThePhilharmonic under the baton of Riccardoduring the preview performance of the New Year's Concert 2025 in the Golden Hall of theMusikverein. “Con il Maestronoi abbiamo più che una relazione di amicizia: ci sentiamo una famiglia”, confida Daniel Froschauer, presidente dei Wiener Philharmoniker che nella sala d’oro del Musikverein si preparano ad accogliere il 2025 con il loro sfavillantediche domattina sarà trasmesso da 93 stazioni tv in tutto il mondo (su Raidue in differita alle 13.