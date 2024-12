Calciomercato.it - Milan: lesione per Chukwueze, il punto su Leao e Pulisic | CM.IT

Il Diavolo deve fare i conti con un nuovo stop, quello del nigeriano. Ecco chi è partito per l’Arabia Saudita per la Supercoppa ItalianaIlè partito per l’Arabia Saudita e lo ha fatto senza due pedine. Sono rimasti aello, infatti, sia Samuelche Noah Okafor.per, ilsuCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itLe ultime news che arrivano da Carnago sono legate proprio all’esterno d’attacco nigeriano, infortunatosi contro la Roma. Il calciatore, come appreso dalla redazione, ha riportato unadel bicipite femorale sinistro. Il nigeriano verrà ricontrollato tra dieci giorni. Non sarà certo breve il suo stop:potrebbe così rivedersi fra circa un mese.Chi ha preso il volo per Riyadh è invece Christian, che finalmente ha lavorato in gruppo, dopo i problemi al polpaccio e poi alla caviglia, che gli hanno fatto saltare le ultime partite.