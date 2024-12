Linkiesta.it - L’Ucraina potrebbe trovare un nuovo alleato in Siria

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato i suoi ministri degli Esteri e dell’Agricoltura a Damasco per incontrare la nuova leadershipna. L’obiettivo dell’iniziativa diplomatica è mostrarsi un interlocutore credibile per il Paese dopo la perdita di influenza della Russia dovuta al rovesciamento di Bashar al-Assad. «Partiamo dal presupposto che la nuovadiventerà uno Stato che rispetterà il diritto internazionale, compresa l’integrità territoriale del», ha detto il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha, che ha incontrato lunedì a Damasco il leader de factono Ahmed al-Sharaa del gruppo Hayat Tahrir al-Sham.Per anni infatti il regime di Assad è stato manovrato dal Cremlino, ha trovato in Vladimir Putin une una stazione di rifornimento per ogni cosa, in cambio dell’influenza russa sul territorio: di fatto laera diventata l’avamposto di Putin nella regione.