Le Fee pronto all' addio dopo soli 6 mesi Un flop da 23 milioni

appena seidal reciproco sì, il matrimonio tra Enzo Le Fée e la Roma è arrivato al capolinea. Come era già abbastanza chiaro nelle prime usciteil suo ritorno in panchina, Ranieri non punta affatto sul centrocampista francese, accolto lo scorso 10 luglio grazie ad un esborso di 23bonificato al Rennes e con la firma su un contratto quinquennale. “Nonostante la giovane età, grazie alla visione di gioco, al dinamismo e all'abilità dimostrata sui calci piazzati, Enzo Le Fée si è affermato tra i calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo collezionando oltre 130 presenze nella Ligue 1. Benvenuto!”, le parole del club nel comunicato ufficiale per annunciarlo. Frasi che sembrano lontane anni luce dall'attuale situazione, tra un nuovo - il secondo - allenatore rispetto a quello che c'era al momento del suo arrivo e un utilizzo col contagocce.