Giornalettismo.com - La deriva dell’AI: l’intelligenza artificiale generale non si definisce più in base alle prestazioni, ma in base ai profitti

è un campo estremamente complesso, che – nel corso degli ultimi anni – è diventato estremamente popolare grazie alla presenza di alcuni prodotti e di alcune applicazioni che ci hanno fatto toccare con mano le sue potenzialità. Tuttavia, come Giornalettismo ha provato a spiegare più volte,non è un qualcosa che nasce ultimamente, ma è un processo che ha decine di anni di studispe che – dal punto di vista teorico – è stata correttamente definita in tutte le sue sfaccettature. Per questo, fino ad ora, anche il concetto di intelligenza(AGI) è diventato abbastanza familiare, per come è stato inteso dal punto di vista accademico: stiamo parlando, infatti, di quella tipologia di intelligenzain grado di risolvere, soprattutto a livello matematico, dei problemi che – fino a questo momento – soltanto la mente umana riusciva a sbrogliare.