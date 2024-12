Rompipallone.it - Inter, un big è scontento: pronto l’addio, scelto il nuovo club

Un big nerazzurro non è contento e potrebbe presto salutare l’: scelta la nuova squadra e trattativa pronta a decollare.Il mercato di gennaio è ormai alle porte ma in casala testa è già rivolta alla prossima estate. In queste settimane non sono infatti previsti colpi da parte del club nerazzurro, soddisfatto della squadra a disposizione di Simone Inzaghi e non intenzionato a toccare gli equilibri creatisi. Marotta, Ausilio e Baccin stanno già pensando al prossimo mercato estivo, con l’obiettivo di rispettare i paletti imposti da Oaktree: ringiovanimento della rosa e ancora un piccolo taglio al monte ingaggi., Frattesi vuole più spazio: vertice con gli agentiUna delle questioni che verranno affrontate in estate è sicuramente quella del difensore centrale. L’avanzare dell’età per Francesco Acerbi e Stefan De Vrij rappresenta un fattore cruciale nelle valutazioni della dirigenza, già alla ricerca di un nuovo centrale da inserire in rosa.