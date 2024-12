Agi.it - Il Verona passa a Bologna per un autogol di Castro

AGI - Impresa delche batte il3-2 al termine di una partita in cui è successo praticamente di tutto. Decisiva l'autorete dia due minuti dal termine, la squadra di Zanetti risponde a Como e Parma e sale a quota 18 punti. Ilresta a 28 e incassa la terza sconfitta stagionale. Quella del "Dall'Ara" è stata una gara dai mille volti. Italiano ha mandato in campo il solito 4-2-3-1 con Dominguez sulla destra eunico riferimento centrale, gli ospiti hanno risposto con Suslov sulla trequarti a supportare il duo Sarr-Tengstedt. Dopo un'iniziale fase di studio i felsinei hanno iniziato a costruire gioco,ha addomesticato un cross di testa, poi lo stesso Dominguez, dal limite, ha superato Montipò con un rasoterra sul primo palo. I padroni di casa hanno sfruttato il momento, Pobega non è riuscito a deviare in porta una sponda di Fabbian.