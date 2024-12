Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica. Milena Baldassarri saluta: "Mi ritiro, grazie di cuore a tutti»

dice ufficialmente addio alla. Il suoè ora definitivo e quindi non scenderà in pedana neanche nel campionato di serie A dove da capitana della Faber Fabriano sarebbe andata a caccia del suo nono scudetto consecutivo. Una decisione che la ginnasta ha reso noto ieri sui social e che segue la comunicazione data il 2 novembre dopo l’esibizione all’Euskalgym, il gala internazionale tenutosi a Bilbao, dove annunciò che non avrebbe più partecipato a gare internazionale ma solo a quelle italiane. La decisione didi ritirarsi l’aveva già comunicata in una lettera indirizzata alla FederazioneItaliana. "Nelle ultime settimane ho preso una decisione definitiva – ha scritto la ginnasta - quella di non partecipare al campionato e di concludere, dunque, la mia carriera da atleta.