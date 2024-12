Bollicinevip.com - GF, lite furiosa in diretta tra Helena Prestes e Shaila Gatta: “Ho voglia di aggredirti”

Scoppia latraedal GF, attacchi e insulti durante la puntatasbotta controal GF, cosa si sono dette inDurante la 20esima puntata del Grande Fratello è scoppiata unaintra. Cosa è successo tra loro? L’ex velina ha messo in dubbio la sincerità della gieffina nei confronti di Zeudi, a parer suo non è interessata né a lei né a Javier, l’unica cosa che vorrebbe è stare con Lorenzo.Su tutte le furie la modella brasiliana ha detto: “Puoi dire a quella str*nza che io non ti uso e non uso i tuoi sentimenti?”. Questa la replica della ballerina: “Lei è questa, vedete quanto è educata? Tiene il putrido dentro, ha finto di fare l’amica con me ma è interessata solo a Lorenzo. Non gliene frega niente di Javier, di Zeudi.