Da Mattarella invito a speranza e impegno, per Italia luci e ombre

Roma, 31 dic. (askanews) – Un appello allae all’. Lo rivolge aglini Sergionel suo decimo messaggio di fine anno. Parla dalla sala del Lucernario, il Presidente della Repubblica, una delle stanze adiacenti il suo studio nella Palazzina del Fuga. In piedi e senza leggìo, sullo sfondo si vede la riproduzione di una natività di Raffaello e un albero di Natale decorato con palline che riproducono gli articoli della Costituzione.traccia un bilancio fatto diper l’, mentre intorno a noi infiammano guerre e tensioni internazionali. In questo periodo dell’anno “rinsaldiamo la relazione con gli altri – dice – dobbiamo farlo tanto più in quanto viviamo momenti difficili. Quando migliaia di vittime civili delle guerre in corso turbano tragicamente le nostre coscienze” e neanche la notte di Natale interrompe la “barbarie” che ha visto morire assiderata una bambina a Gaza.