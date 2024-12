Sport.quotidiano.net - Correggese come l’Atalanta: bella e concreta. Brescello lieta sorpresa, Rolo in difficoltà

ARCETANA. Non perde la calma e centra il blitz sul fanalino di coda Castelfranco che assesta i biancoverdi a quota 22 punti a +6 dalla zona play-out. Il trainer Borghi, alla sua seconda esperienza in questa categoria, ha costruito una macchina affidabile quasi totalmente nuova dopo l’hurrà nei play-off dell’anno scorso. Si conferma bestia nera della Vianese,fra le mura amiche dal penalty di Puglisi (6 timbri) provocato dall’ex di turno Bernabei. Alla ripresa del 5 gennaio cercherà una nuova impresa al "Borelli" contro la. Solidi. Voto 6.5. SPORTING SCANDIANO. Riabbraccia la categoria dopo ben 13 stagioni grazie al trionfo nella Coppa Italia di Promozione. I rossoblù del confermato tecnico Baroni sapevano di dover soffrire e infatti chiudono il plotoncino di 4 squadre a quota 16 punti in piena zona play-out.