Tpi.it - Corea del Sud: emesso un mandato d’arresto per il deposto presidente Yoon Suk Yeol

Leggi su Tpi.it

Il tribunale distrettuale occidentale di Seul haoggi undi arresto per ildelladel Sud,Suk, privato dei suoi poteri dal Parlamento per aver proclamato la legge marziale il 3 dicembre scorso, accusando gli oppositori di parteggiare per Pyongyang e ritirandola dopo sole sei ore, gettando il Paese nel caos.“Ildi arresto e di perquisizione contro ilSuk(.) è statoquesta mattina”, ha affermato in un comunicato citato dall’agenzia di stampa ufficiale Yonhap l’Ufficio investigativo anti-corruzione (Cio) di Seul, che coordina le indagini. “Non è stato stabilito alcun calendario per il proseguimento delle relative procedure”. “Ildi arresto e quello di perquisizione e sequestro emessi su richiesta di un’agenzia che non dispone di autorità investigativa sono illegali e non validi”, ha denunciato in una nota citata dall’agenzia di stampa francese Afp l’avvocato del capo di Stato,Kab-keun.