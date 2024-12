Lanazione.it - Comunità in lacrime: "Mou educato e gentile". Certaldo si stringe attorno alla famiglia

di Irene PuccioniDopo fatti così sconvolgenti il risveglio di unaè sempre avvolto da un senso di impotenza. L’omicidio del 17enne Maati Moubakir, ritrovato senza vita domenica mattina intorno alle 5,30, in via Tintori a Campi Bisenzio, ha lasciato tutti sconcertati a. Chi conosce la mamma, chi il babbo, chi la nonna. Chi lo aveva incrociato qualche giorno prima del tragico epilogo. I genitori si erano separati. Lui abitava in via Cavallotti insiememamma esorellina. Ma ieri mattina si sono riuniti tutti, e insiemenonna materna sono andatistazione dei carabinieri diper avere informazioni su quando potevano di nuovo rivedere la salma di Maati. Prima però, su di essa, dovrà essere eseguita l’autopsia, disposta per oggi. Un dolore profondo che lascia senza fiato un’intera cittadina.