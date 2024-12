Ilveggente.it - Championship: i pronostici sulle partite di mercoledì 1 gennaio

Leggi su Ilveggente.it

, la nuova capolista Leeds cercherà di allungare la striscia vincente contro il Blackburn: i Whites hanno il miglior rendimento casalingo interno. Nell’ultima giornata è avvenuto il cambio di guardia in vetta alla classifica: il Leeds ha approfittato di un nuovo passo falso dello Sheffield United e, grazie al terzo successo di fila, ora guarda tutti dall’alto verso il basso, a +2Blades di Chris Wilder. I Whites in questo momento sembrano averne di più rispetto alle loro dirette concorrenti per la promozione diretta in Premier League: nel mese di dicembre hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio, tenendo la porta inviolata in ben quattro occasioni.: idi(Instagram) – Ilveggente.itLa striscia vincente del Leeds dovrebbe proseguire anche nel 2025: gli uomini di Daniel Farke, che vantano il miglio record casalingo (31 punti in 12 gare) partono favoriti anche contro il Blackburn.