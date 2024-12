Notizie.com - Cenone di Capodanno, quanto costa e come risparmiare senza sprechi: attenzione a salmone, lenticchie e cotechino

Ildidella serata di San Silvestro è una tradizione irrinunciabile in Italia. Ma di questi tempi c’è da chiedersiincide sul portafoglio e sul bilancio familiare.La buona notizia, che preferiamo annunciare subito, è che non si registrano aumenti significativi rispetto al 2023. Abbiamo preso in considerazione alcuni prodotti tipici delper realizzare una media dei prezzi.di(CANVA FOTO) – Notizie.comTra gli alimenti preferiti dagli italiani ci sono, panettone e spumante. Ma se è vero che gli aumenti sono stati contenuti, le differenze di prezzo tra prodotti simili restano notevoli, offrendo margini di risparmio a chi sa scegliere con