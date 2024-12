Caso Cecilia Sala i domiciliari di Abedini e l’ipotesi espulsione dall’Iran | cosa rischia la giornalista

Leggi su Open.online

La dichiarazione generica con la quale il governo iraniano ha confermato l’arresto dia Teheran è di «violazione delle leggi della Repubblica Islamica». Una formula vaga che indica almeno due cose. Le autorità stanno proseguendo le indagini successive all’arresto della 29enne, inviata in Iran per Chora Media e detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin, per definire un capo di imputazione più preciso: ossia non è ancora chiaro neanche alla giustizia locale quale comportamento delladeve essere punito. In secondo luogo, la formulazione generica lascia uno spiraglio per una risoluzione rapida della vicenda. Un ulteriore elemento nelle mani di Teheran per fare pressione sul governo e la magistratura italiana, ma anche una via legalmente percorribile per far tornare in Italiain breve tempo.