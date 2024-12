Lanazione.it - “Calenzano e le morti sul lavoro, lo sdegno non basta più”. Il presidente Mattarella cita la strage

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 31 dicembre 2024 – “Le parole dinonno più”. Così ildella Repubblica Sergiondo ladinel suo discorso di fine anno. Nel tradizionale appuntamento del 31 dicembre in diretta Rai il Capo dello Stato ricorda quanti sononell’esplosione avvenuta nel deposito di carburanti Eni a dicembre. Il discorso del"L'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha scelto, come parola dell'anno, 'rispetto' – dice il Capo dello Stato – Il rispetto verso gli altri rappresenta il primo passo per una società più accogliente, più rassicurante, più capace di umanità. Il primo passo sulla strada per il dialogo, la collaborazione, la solidarietà, elementi su cui poggia la nostra civiltà. Rispetto della vita, della sicurezza di chi lavora.