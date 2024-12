Iltempo.it - Affari tuoi è ancora il programma più visto della giornata: De Martino senza rivali

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 30 dicembre 2024, ultimo lunedì dell'anno, vedono in prima serata il film Questi fantasmi! di Alessandro Gassmann, con Anna Foglietta e Massimiliano Gallo, conquistare il 17.9% di share pari a una media di 2.998.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.215.000 telespettatori pari a uno share del 18.5%, in crescita rispetto a sette giorni fa (Grande Fratello Night: 23.2% - 867.000) Su Rai 2, Raiduo con Ale e Franz ha ottenuto 941.000 telespettatori con uno share del 5.7%, preceduto da una presentazione al 3.3% con 636.000 teste (Raiduo behind the scenes: 5.1% - 584.000). Su Rai3 il documentario La valanga azzurra di Giovanni Veronesi ha siglato il 3.