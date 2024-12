Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 18:45

DEL 30 DICEMBRE ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO ANCORA L’AUTOSTRADA A1, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 555 IN DIREZIONE NAPOLI TROVIAMO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA. RESTIAMO SULL’A1, ALTRO INCIDENTE SEGNALATO AL KM 583, SEMPRE VERSO NAPOLI, IN QUESTO CASO SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIAMAZIONESUD E VALMONTONE. SI SONO FORMATE CODE DI 2 KM.PER TRAFFICO INTENSO INVECE CODE SULL’A24TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST VERSO.FILE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.INFINE, RICORDIAMO CHE È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI.