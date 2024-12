Calciomercato.it - Svolta Napoli, UFFICIALE: rescissione contrattuale

L’addio è stato comunicato quest’oggi: il contratto è stato sciolto e ora il calciatore è libero di accordarsi con un altro clubL’addio ora è: risoluzione del contratto e tutti contenti. L’annuncio è stato dato dal club questo pomeriggio dopo che è stato raggiunto l’accordo per ladel contratto in essere.(LaPresse) – Calciomercato.itLe strade dele di Mario Rui si separano quest’oggi dopo sei anni insieme: “La SSCe Mario Rui Silva Duarte – si legge nella nota diramata dalla società partenopea – comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024”. Nel comunicato ci sono anche i ringraziamenti di rito al calciatore “per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra” e l’augurio per il prosieguo della sua carriera.