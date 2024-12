Ilgiorno.it - Super Reggers non basta. Gioia Lube al tie-break

Leggi su Ilgiorno.it

Passo indietro dell’Allianz Milano che all’ottava partecipazione alla Del Monte Coppa Italia non riesce a centrare le Final Four di Bologna. A differenza di quanto accaduto nelle ultime tre stagioni, la compagine meneghina dice addio alla competizione ai quarti, sconfitta per 3 -2 dallaCivitanova. Coach Piazza conferma il solito sestetto e, dopo un avvio equilibrato, in cui balzano all’occhio i quattro muri punti di Milano, fondamentale su fatica da inizio anno, è laa rompere l’inerzia. A fine parziale sale sul + 2: è il preludio a un finale tutto a tinte marchigiane. L’Allianz si scioglie sul più bello, commettendo qualche errore di troppo e i padroni di casa si portano sull’1-0. Nel secondo arriva la reazione degli ospiti che dopo due partite perse per 3 a 0 (di cui la prima sempre contro i cucinieri), riescono finalmente a rompere il digiuno e portare a casa un set.