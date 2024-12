Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati ventesima giornata: vincono Sassuolo e Pisa. Spezia ko

Bologna, 29 dicembre 2024 – La sconfitta contro ilrischiava di diventare un caso per ildi Grosso, che fino all'86' era sotto in casa contro il Cosenza. Ci hanno pensato Moro e Lipani a regalare nuovamente i tre punti al mister romano, che resta al primo posto in classifica in solitaria. I nerazzurri, però, restano a distanza ravvicinata: con la vittoria al Ferraris, Inzaghi e i suoi mantengono i 3 punti di distacco con i nervoerdi, e, nel frattempo, staccano lo. I liguri, infatti, perdono 2-0 al San Nicola contro il Bari e si allontanano dal secondo posto, che ora dista ben 5 punti. Vittorie per Reggiana, Carrese, Catanzaro e Cittadella. Cesena - Cremonese, Modena - Sudtirol e Juve Stabia - Frosinone finiscono in parità. La Cremonese perde i tre punti all'ultimo Dopo la vittoria nella scorsacontro il Cesena, la Cremonese di Stroppa frena ancora.