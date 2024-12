Quotidiano.net - Scontri in Cisgiordania tra Anp e miliziani . Reporter palestinese muore a 22 anni

L’uccisione di una giovanestudentessa di giornalismo sta infiammando il campo profughi di Jenin () dove dall’inizio di dicembre le forze di sicurezza di Abu Mazen sono impegnate in operazioni di anti-terrorismo, in retate e in perquisizioni per sradicare le sempre più invadenti milizie radicali affiliate a Hamas e alla Jihad islamica. Shaza Sabbagh (foto), 22, iscritta ai corsi di giornalismo della Università al-Quds, è stata colpita sabato mentre si trovava sulla porta di casa nel campo profughi di Jenin. Fonti locali affermano che è stata fulminata da un proiettile alle testa. Sulla sua morte è subito infuriata una dura battaglia politica. Le forze di sicurezza palestinesi hanno affermato che è stata causata da "attaccanti che hanno sparato in diverse direzioni".