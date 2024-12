Calciomercato.it - Nico Paz sbaglia, poi non perdona: sorpasso Como al Lecce

Errore dal dischetto perPaz, poi il riscatto: successo preziosissimo per i lariani, chiude la partita CutroneIlchiude un 2024 molto positivo con una vittoria pesante. Nello scontro salvezza con il, i lariani si impongono per 2-0 con pieno merito, grazie al solitoPaz e al ritorno al gol dopo tre mesi di Cutrone. Vittoria che vale ilin classifica ai rivali, che hanno subito per tutta la gara l’iniziativa degli uomini di Fabregas.Paz, poi nonal– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ilha le idee chiare e lo dimostra subito. Pochi minuti e Cutrone colpisce una traversa clamorosa, lanciando un primo segnale. Il canovaccio della partita è praticamente sempre nelle mani dei padroni di casa, che hanno una grande occasione alla mezz’ora, quando si guadagnano un calcio di rigore.