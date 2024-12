Lanazione.it - Mostra d'arte a Cantagallo, sette giovani artisti raccontano “Oltre il visibile”

Prato, 30 dicembre 2024 - Il Comune diapre il 2025 con una sfida positiva, quella di portare l’di un gruppo dissimi, ragazze e ragazzi a cui non difetta certo la creatività, nei luoghi del sociale e in particolare alla Bottega della Salute di Usella. Sono- tutti legati al territorio die della Val di Bisenzio da motivi diversi: familiari, affettivi e di storia personale - che hanno risposto all’avviso pubblico del Comune collegato al progetto ‘’nei luoghi del sociale’’. Sono stati loro che, dopo essere stati invitati alla pcipazione, in pochi giorni hanno individuato il tema ‘’il’’ come filo conduttore del progetto espositivo che comprende interventici di disegno, grafica, fotografia, scrittura ma anche musica.