Milan, ora gli alibi sono finiti. A pagare non può essere solo l’allenatore

Che tu sia un giornalista o un tifoso, che tu possa giudicare in maniera oggettiva o soggettiva, per riassumere il momento che vive ilviene in mente untermine: confusione. Da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao, tutto questo nel giro di soli 6 mesi. Sembra un'eternità, ma in realtà è passato poco tempo dall'8 luglio, giorno in cui l'ormai ex allenatore rossonero fu presentato. Eppure, Fonseca, che arrivò nello scetticismo più totale, sembrò portare con sé delle sensazioni positive. Un grande sorriso, simpatia e dei propositi di gioco che facevano ben sperare. L'estate, poi, parve donare grande spirito al tifo rossonero: vittorie prestigiose, seppur in amichevole, e degli spunti tattici molto interessanti. Si arriva dunque all'esordio in campionato con fiducia, ma bastarono30' per rivedere gli stessi orrori di qualche mese prima.