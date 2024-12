Sport.quotidiano.net - Milan, Fonseca al capolinea: pronto Conceiçao

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Non ho paura di niente, ho la coscienza tranquilla". Pauloera solo anche in conferenza stampa dopo la partita che il suoha pareggiato contro la Roma, solo ad affrontare le voci insistenti sul suo esonero. "Se mi aspetto una decisione per domani? Non ho nessun segnale", ha aggiunto il tecnico del. Fino a quando lo resterà, è difficile dirlo, ma l’impressione è che si tratti solo di ore: ao è atteso in giornata Sergio, ex allenatore del Porto, che era già stato cercato durante l’estate dal club e che avrebbe già un’intesa per sei mesi con la società di Cardinale, al quale i tifosi non hanno risparmiato le contestazioni. Il club non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, non ha parlato conprima della conferenza stampa e solo dopo aver incontrato i giornalisti l’allenatore ha avuto modo di parlare con i suoi dirigenti.