Milan, cosa cambierà con Conceicao? Dal modulo alla filosofia di gioco

Inizia, ufficialmente, l'era di Sergio. Il tecnico portoghese è stato annunciato, attraverso un comunicato, ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del. Un compito difficile, soprattutto perché i rossoneri saranno subito impegnati nella sfida, di Supercoppa, contro la Juventus. In attesa di scoprire come sarà ildi, possiamo già fare delle ipotesi e immaginare come, il tecnico portoghese, schiererà in campo la squadra rossonera. Partiamo subito dale prendiamo in considerazione il Porto, squadra cheha allenato per più tempo, ovvero per 7 stagioni. La squadra portoghese si presentava in campo con une ben due varianti. La base è quella di un 4-3-3 che, in fase di non possesso, diventa un 4-4-2. Quest'ultima formazione, però, veniva spesso utilizzata daanche comedi partenza, ma sempre in dipendenza dall'avversario.