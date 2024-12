Liberoquotidiano.it - Migranti: costituzionalista Curreri, 'Cassazione interlocutoria ma offre interpretazione'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L'ordinanza dellaperché sostanzialmente decide di attendere la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cui molti giudici italiani si sono rivolti dopo il decreto legge n. 158/2024 sui Paesi c.d. sicuri, anche perché imminente (udienza pubblica il prossimo 25 febbraio). Ciò nonostante, la, in spirito di leale cooperazione, non rinuncia ad offrire alla Corte di giustizia Ue la propria, senza tuttavia tradurla in decisione o principi di diritti che potrebbero orientare le future determinazioni dei giudici di Lussemburgo". Questa l'analisi dalSalvatorein merito al pronunciamento delladopo i ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento diin Albania emesse dalla sezione Immigrazione del tribunale di Roma.