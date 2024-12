Ilrestodelcarlino.it - Mendes troppo solo in avanti. Gerli fatica marcato a uomo

GAGNO 6,5 Unintervento, ma di livello, su una punizione velenosa di Casiraghi a inizio gara. Non viene mai impensierito seriamente, ma nelle uscite e nel gioco con i piedi nessuna sbavatura. CALDARA 6,5 Ritrova una maglia da titolare e si fa trovare pronto offrendo una prestazione di buona sicurezza, soprattutto nel periodo in cui la squadra è in inferiorità numerica. ZARO 6 La macchia è il giallo che prende dopo pochissimi minuti e che gli farà saltare Palermo. La cosa buona è che non si fa condizionare dal questa ammonizione per il resto della gara. CAUZ 5,5 Sfortunato, la palla gli sbatte prima sul mento, e imprudente allo stesso tempo con quel tocco di braccio, che comunque le immagini non chiariscono del tutto, che viene considerato interruzione di una chiara occasione da gol.