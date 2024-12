Iodonna.it - Massimiliano Gallo per la terza volta in tv con una commedia di Eduardo De Filippo. Al suo fianco Anna Foglietta, che per la prima volta si cimenta con il napoletano

Fioccano le trasposizioni delle commedie diDeper la tv generalista. Stasera su Rai 1 alle 21.30, dopo i successi di Natale in casa Cupiello, Non ti pago, Sabato, Domenica e lunedì, Filumena Marturano e Napoli Milionaria!, tocca a Questi fantasmi di Alessandro Gassmann, con(Vincenzo Malinconico 2), e, che per lasicon il dialetto. “Questi Fantasmi!”,protagonisti del nuovo film di Gassmann X Leggi anche › Su Rai 1 “Napoli Milionaria!” con la coppia della tv Vanessa Scalera eAnche per Gassmann la sfida è impegnativa: affronta infatti per lail testo di un colosso comee si mette alla prova, come fece suo padre Vittorio nel 1967, quando interpretò proprio il personaggio di Pasquale Lojacono (al suoSophia Loren).