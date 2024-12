Quotidiano.net - Luca Tommassini operato al cuore: come sta il coreografo

è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico al. Un’operazione della quale lo stesso ballerino eha parlato nelle ultime ore attraverso un post su Instagram. “Ciao dreamers. Torno qui un attimo, sui social, per dire che l’operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più “impegnativo” di quello che mi aspettavo. Voglio ringraziare subito il dottor Piergiorgio Bruno e il dottor Massimo Massetti del policlinico Gemelli di Roma che hanno fatto una sorta di “miracolo” salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna. Ci sarebbero tante cose da dire ma ho bisogno di tutte le mie forze e le energie di chi mi vuole bene per tornare in piedi a vivere la mia vita al più presto.