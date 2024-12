Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 1-1, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: subito lotta sul servizio dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda30-30 Si ferma a metà rete il dritto lungolinea diche ha cambiato idea poco prima dell’impatto con la palla.30-15 Grandissimo rovescio lungolinea di, che era riuscito a trovare profondità con la risposta.30-0 Ace, il primo della partita per l’americano che ha servito alla T.15-0 Prima al centro e dritto ad aprirsi il campo.è costretto a giocare un passante complicatissimo che termina in corridoio.1-1 Gioco: prima al corpo vincente per l’azzurro che con ilesce da un game complicato.A-40 Prima al centro e dritto vincente in lungolinea.40-40 Si ferma a metà rete il rovescio di. L’azzurro sta faticando ad entrare in partita con questo colpo.40-30 Prima al centro e dritto ad incrociare. L’attacco dell’italiano rimane leggermente corto ma per sua fortunanon trova il campo con il passante30-30 Ottima risposta di rovescio dell’americano sulla seconda al corpo di, che è lento in uscita dale spedisce il rovescio in corridoio.