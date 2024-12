LIVE – Perugia-Modena 3-0 25-20 27-25 25-22 | quarti di finale Coppa Italia 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita deididella Del MonteSuperlegadi. Dopo le tre sfide di domenica, a chiudere questo primo turno dellaè il match tra la prima e l’ottava forza del girone di andata. La squadra di Angelo Lorenzetti, ancora imbattuta in stagione, scende sul campo di casa per vincere e festeggiare con i propri tifosi un’annata praticamente perfetta. I Block Devils non hanno alcuna intenzione di lasciare troppo spazio agli avversari, ma serve attenzione.La formazione di Alberto Giuliani, infatti, arriva a questo match senza nulla da perdere. I Canarini arrivano da una prima parte di stagione fatta di alti e bassi ed ora vanno a caccia di una grande prestazione per provare a mettere in difficoltà la favorita.