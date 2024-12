Oasport.it - LIVE Berrettini-Thompson 6-3, 3-6, 2-1, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: avanti senza break l’azzurro nel 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo (4°), torna a regalare!15-15 Super passante di dritto del romano, poco incisiva invece la volèe dell’aussie.15-0 Servizio vincente.2-1 A zero!40-0 In rete la smorzata di.30-0 Bruttissima risposta didi rovescio sulla seconda. Ossigeno puro!15-0 Servizio e dritto!1-1 Lungo il lob di. Laboriosamente, anche l’aussie giunge a uno.A-40 Con il dritto in contropiede l’aussie.40-40 Stecca di dritto, ancora vantaggi!40-30 Prima vincente.30-30 Ingenuo, non chiude e viene passato di rovescio lungoriga da Matteo!30-15 Servizio dritto sulla riga e smash.15-15 Sbaglia di rovescio dopo il servizio.15-0 Ace (6°).1-0 Tiene il servizio, pur faticando non poco!A-40 ACE!!40-40 In mezzo alla rete lo slice di rovescio.