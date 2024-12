Lapresse.it - LeBron James compie 40 anni, ‘ma non fatemi sentire vecchio’

Leggi su Lapresse.it

Quandoha battuto il suo ultimo record Nba all’inizio di questo mese, quello per il maggior numero di minuti giocati in stagione regolare in carriera, i suoi compagni di squadra dei Los Angeles Lakers hanno gestito il momento nel tipico stile da spogliatoio: lo hanno preso in giro. “Mi hanno detto che sono troppo vecchio”, ha scherzato. Per gli standard Nba, in effetti non hanno torto. È stato soprannominato ‘The Kid from Akron’ quando il nativo dell’Ohio è entrato nella lega a 18nel 2003 scelto dai Cleveland Cavs. Ora, quasi 22dopo, è un quarantenne di Los Angeles con ciuffi grigi nella barba diventato il primo nella storia Nba a giocare da adolescente, 20enne, 30enne e appunto 40enne. Un’impresa del genere è accaduta un paio di dozzine di volte nel baseball prima.